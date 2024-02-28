В «Оборонлогистике» сообщили, когда закончится ремонт парома «Амбал»

Фото с сайта ООО «Оборонлогистика»

Возвращение железнодорожного парома «Амбал» на линию «Усть-Луга — Балтийск» запланировано на 31 марта 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.



«В период с 24 по 30 марта 2024 г. после выхода из судоремонтного завода паром совершит переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого будут проведены ходовые и швартовые испытания в рамках очередного освидетельствования и предъявления ФАУ «Российский морской регистр судоходства», — говорится в сообщении.

«Амбал» встал в док 29 декабря 2023 года. В первую очередь была проведена дефектовка всех узлов и механизмов судна, определён объём работ. В настоящее время завершается покраска корпуса и ремонт винторулевого комплекса, уточнили в «Оборонлогистике».

Ранее в январе также планировали отправить на ремонт паром «Балтийск». Позже «Росморпорт» решил продлить его эксплуатацию до возвращения «Амбала».

В последние месяцы от жителей региона, пользовавшихся услугой паромной перевозки авто, поступали жалобы на неоднократный перенос сроков отправки грузов. «Росморпорт» связывает его со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».