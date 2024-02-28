В «Оборонлогистике» сообщили, когда закончится ремонт парома «Амбал»

Все новости по теме: Паром

Фото с сайта ООО «Оборонлогистика»

Возвращение железнодорожного парома «Амбал» на линию «Усть-Луга — Балтийск» запланировано на 31 марта 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте компании «Оборонлогистика», которой принадлежит судно.

«В период с 24 по 30 марта 2024 г. после выхода из судоремонтного завода паром совершит переход из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу, в ходе которого будут проведены ходовые и швартовые испытания в рамках очередного освидетельствования и предъявления ФАУ «Российский морской регистр судоходства», — говорится в сообщении.

«Амбал» встал в док 29 декабря 2023 года. В первую очередь была проведена дефектовка всех узлов и механизмов судна, определён объём работ. В настоящее время завершается покраска корпуса и ремонт винторулевого комплекса, уточнили в «Оборонлогистике».

Ранее в январе также планировали отправить на ремонт паром «Балтийск». Позже «Росморпорт» решил продлить его эксплуатацию до возвращения «Амбала».

В последние месяцы от жителей региона, пользовавшихся услугой паромной перевозки авто, поступали жалобы на неоднократный перенос сроков отправки грузов. «Росморпорт» связывает его со «штормовыми явлениями» на Балтике, а также приоритетом отправки «критически важных грузов для нужд региона».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter