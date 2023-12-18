С Нового года морскими паромами в Калининград можно будет провозить только санкционные грузы

С Нового года морскими паромами в Калининград можно будет провозить только санкционные грузы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С января 2024 года морскими паромами в Калининград можно будет доставить только санкционные грузы. Об этом в ходе заседания комитета по транспорту и таможенной политике в Калининградской торгово-промышленной палате в понедельник, 18 декабря, заявила региональный министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

«У нас в январе встанет на ремонтные работы два наших железнодорожных парома, — пояснила Кукушкина. — Коллеги из Минтранса сегодня на совещании обратили внимание и просили нас пристально за этим бдить, наблюдать — у постановки на паромы грузы только санкционного назначения. С учетом того, что у нас открываются новые квоты по территории железнодорожного транзита сухопутьем с января, на период первого квартала 2024 года с несанкционными товарами не рассчитывайте вставать на паром».

Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич напомнил что Литвой запрещен транзит экспортных товаров (хотя они не попадают под санкции), и другого пути, кроме как поставить на паром у производителя нет.

Кукушкина заметила, что при согласовании заявок будут учитываться три категории грузов: санкционные, экспортные (перевозка которых запрещена по железной дороге), а также товары компаний, находящихся в перечне санкционных.

«Все эти три категории мы рассматриваем на равных, как льготные категории, попадающие под санкции», — добавила Кукушкина.

По данным компании «Оборонлогистика», которая выступает оператором морской линии Балтийск — Усть-Луга, в ноябре на калининградском направлении перевезли паромами 126 тысяч тонн грузов. Основную номенклатуру составили горюче-смазочные, строительные материалы, удобрения и продукты питания. Сухогрузы «Спарта» и «Спарта II» доставили порядка 20 тысяч тонн.


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