Чернов: субсидировать паромные перевозки металла в регион не удалось

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Калининградским металлообработчикам не удалось в этом строительном сезоне субсидировать паромные перевозки металла. Об этом сообщил глава Балтийского металлообрабатывающего кластера (БМК) Олег Чернов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наш крупнейший металлотрейдер официально может подтвердить свои затраты только на одно из звеньев своей транспортной цепочки — покупку паромного места. Стоимость аренды вагона, на котором металл прибывает в порт Питера, завод уже включает в стоимость металла. И вычленить ее из суммы невозможно. Паромное место обходится трейдеру около 99 тысяч за одно место-вагон, что ниже минимальной суммы, представленной к субсидии», — пояснил Чернов.

Он добавил, что некоторые резиденты кластера смогли получить субсидии на поставки цемента как моногруза. «Экспедиторы сухогрузов не готовы заниматься бумажной волокитой, которая связана с субсидированием металлопроката», — отметил Чернов. По словам главы БМК, «несмотря на выделенные госсредства, в этом сезоне металлообработчики заплатили за логистику ее полную стоимость — с учетом всех штрафов, перерасчетов, простоев и прочих издержек».

По мнению Олега Чернова, в нынешних условиях могут «уверенно работать» те компании, которые делают акцент на местный рынок, выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, работают по госзаказам или являются компаниями с госучастием, где «стоимость продукции складывается из себестоимости и накладных расходов и мало зависит от естественных рыночных условий».

«В остальном же время и затраты, которые калининградцы тратят на логистику и таможенные процедуры, делают наши проекты неконкурентоспособными компаниям, работающим на материковой части России», — заключил Чернов. По его словам, сложившаяся ситуация «подталкивает предпринимателей уходить на „материк“ или просто приостанавливать свою работу».

В сентябре Олег Чернов, сообщая о проблемах с доставкой грузов по морю, заявлял, что отрасль получила «новых монополистов в лице наших морских экспедиторов». Они самостоятельно определяют, что будет загружено на судно и «часто отдают приоритет контейнерным грузам», пояснял бизнесмен.

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