Рост цен заставил россиян взять рекордное количество автокредитов в 2023 году

Объём выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов в России составил рекордные для сегмента 1,13 трлн рублей. Это соответствует выдачам за весь 2021 год, когда банки установили предыдущий рекорд, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С января по ноябрь банки заключили 800 000 сделок по автокредитам, что на 87,5% больше по сумме и на 60% — по количеству, чем за аналогичный период 2022 года.На рекордный объём выдач автокредитов повлияла девальвация рубля, которая исторически приводила к росту цен на легковые машины.

В Калининградской области рост цен на автомобили по итогам года составит, по мнению экспертов, порядка 30%. В октябре было зафиксировано резкое подорожание марок BAIC и Kaiyi калининградской сборки.