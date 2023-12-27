«Грюнвальд» получил от областных властей крупнейший заем на автоматизацию

Калининградский Фонд развития промышленности (входит в центр «Мой бизнес») выдал свой самый большой заём. 150 млн рублей под 1% годовых сроком на пять лет получило предприятие по производству полуприцепов и грузовых надстроек «Грюнвальд», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«Первого робота мы приобрели два года назад, а на текущем этапе хотим роботизировать участки сварки и покраски рам и кузовов самосвальных полуприцепов. В целом, внедрение промышленных роботов повышает эффективность работы, снижает затраты и улучшает качество продукции, что приводит к увеличению прибыли и конкурентоспособности нашего производства», — цитирует пресс-служба областного правительства представителей компании «Грюнвальд».

По данным властей, с 2017 года Фонд развития промышленности профинансировал на льготных условиях 36 проектов на общую сумму более 1 млрд рублей. Среди заёмщиков — производители мебели, ювелирных изделий, велосипедов, стройматериалов и др. «Значительная часть бюджета ФРП формируется за счёт федеральных средств», — отметили в фонде.


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