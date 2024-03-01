Завод «Грюнвальд» построил цех по производству полуприцепов под Калининградом

Фото с сайта правительства Калининградской области
Фото с сайта правительства Калининградской области
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Машиностроительному заводу «Грюнвальд» разрешили ввести в эксплуатацию цех по производству полуприцепов в индустриальном парке «Храброво». Соответствующая информация размещена на сайте правительства Калининградской области.

Это первый этап строительства завода, расположенного на ул. Новаторов на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Общая площадь двухэтажного здания — 1909,4 кв.метра. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 21 февраля 2024 года.


Изображение из публичной кадастровой карты

22 февраля прошёл экспертизу проект второго этапа строительства завода. Документацию подготовила компания «Дивек-Проект».

В декабре 2023 года Калининградский Фонд развития промышленности выдал заводу «Грюнвальд» свой самый большой заём. Его размер — 150 млн рублей под 1% годовых сроком на пять лет. Заём составил значительную часть инвестиций в роботизацию производства.

В сентябре 2022 года производитель полуприцепов сообщил о намерении вложить в строительство цеха по производству деталей самосвальных кузовов 400 млн рублей.

«Мы получили в промышленном парке „Храброво“ участок земли площадью 25 га для дальнейшего расширения предприятия. На прошлой неделе нами получено разрешение на строительство первого цеха, которое уже начато подрядчиком. Здесь планируем начать в третьем квартале 2023 года производство компонентов для кузовов самосвалов», — сообщал владелец компании Алексей Драч. По его словам, новый цех после выхода на полную производственную мощность сможет выпускать от 200 компонентов кузовов для самосвалов в месяц. К 2024 году «Грюнвальд» на своих трёх заводах в Калининграде, Храброво и Немане планировал производить порядка 400 самосвальных, магистральных прицепов и надстроек на шасси в месяц. Также компания планировала выпускать полуприцепы рефрижераторы.

В 2021 году Корпорация развития Калининградской области сообщала, что «Грюнвальд» намерен реализовать в «Храброво» проект стоимостью 1,36 млрд рублей, предполагающий создание 400 рабочих мест.

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