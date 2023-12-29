В России отменили пошлины на ввоз яиц

Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это следует из постановления правительства от 28 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Постановление направлено на выполнение решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле от 27 ноября 2023 года. Оно распространяется на куриные яйца под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0407 21 000 0. Базовая ставка на их ввоз составляет 15%. Ввозимые яйца предназначаются для использования в производстве пищевой продукции или для реализации в розничной торговле», — отмечает информационное агентство.

Подкомиссия поддержала предложение Министерства сельского хозяйства об обнулении пошлин на импорт яиц в Россию в первом полугодии 2024 года. Согласно мнению властей, эта мера позволит ввезти 1,2 млрд яиц и стабилизировать возросшие цены на них.

По данным Росстата, с начала года яйца подорожали на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.