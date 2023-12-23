Кабмин обнулил пошлины на ввоз куриного мяса на фоне роста цен

Правительство РФ отменило таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Как сообщает «Коммерсант», эта мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.



Кабмин утвердил постановление, в котором прописаны правила выдачи импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. «Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — отметили в кабмине.

Ранее в Минсельхозе заявили, что собираются корректировать за счет беспошлинных закупок цены на яйца. Эту продукцию решили поставлять из Турции и Азербайджана.