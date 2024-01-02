Второй этап строительства комплекса по созданию кремниевых пластин в Черняховске прошел экспертизу

Проект строительства второго этапа производственного комплекса по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей в индустриальном парке «Черняховск» прошел экспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра разрешений.



Документация была разработана компанией «Индустриальный дизайн, инженерия и архитектура» из Ростова-на-Дону, экспертная оценка дана специалистами из организации «Сертпромтест», застройщиком числится московская компания «Лимакмаращстрой». Сроки начала строительства в документации не указаны.

О решении начать строительство производственного комплекса по выпуску кремниевых пластин и фотоэлектрических преобразователей в регионе стало известно в 2020 году, тогда власти указывали, что новый объект создаст около 750 рабочих мест. В декабре 2023 года глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев признал, что в муниципалитете чувствуется нехватка рабочих рук и что найти работников для индустриального парка будет «непростой задачей».

В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.