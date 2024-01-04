Путин снял ограничения с двух компаний, перешедших в калининградский офшор

Президент Владимир Путин снял ограничения с двух международных компаний, перерегистрировавшихся в специальном административном районе на Острове в Калининграде. Об этом пишут «Ведомости».



Речь идет о компаниях «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», которые до апреля 2022 года были зарегистрированы в Швейцарии. Как отмечает издание, они владеют 43,6% акций производителя удобрений «Фосагро». В ноябре 2022 года оба этих предприятия были включены в санкционный список министерства финансов США. В соответствии с указом Путина они признаны исполнившими обязанность по исключению из реестра юрлиц в странах своей бывшей «прописки».

Ограничения также перестали действовать в отношении международной компании «Вандл холдингс лимитед», которая владеет долей в 46,35% в золотодобывающей компании «Полюс». Она была зарегистрирована на Кипре, а в марте 2022 года перерегистрировалась на острове Русский в Приморском крае.

Как указывает «Интерфакс», действующее законодательство обязывает перерегистрировавшиеся в САР компании в течение двух лет добиться исключения из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. В случае неисполнения этой обязанности резидент может потерять статус международной холдинговой компании и лишиться ряда предоставляемых в связи с ним налоговых льгот. Российские чиновники признавали, что исполнить это требование могут не все компании из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, иностранных нотариусов и юристов.

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что решение по трем компаниям принято с учетом того, им «необоснованно или по независящим от них причинам» отказано в исключении из иностранных реестров, «несмотря на своевременное совершение ими необходимых для этого действий».