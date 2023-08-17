Международная компания получила разрешение на строительство ФОКа с бассейном в Светлом

Региональные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажёрным залом в Светлом. Информация об этом размещена на сайте Министерства градостроительной политики области.



Разрешение до декабря 2024 года получила международная компания, резидент специального административного района на Октябрьском острове ООО «Хлодвиг Энтерпрайзес». По данным «Интерфакса», компания принадлежит семье Гурьевых, владеющих 48% акций одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений компании «ФосАгро».

Двухэтажное здание ФОКа разместится на ул. Харьковской в Светлом на земельном участке площадью 4,9 тыс. кв. метров. Площадь самого комплекса составит более 2,8 тыс. кв. метров.

Ранее типовой проект получил положительное заключение экспертизы. Работы займут около года.