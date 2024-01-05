Продажи новых автомобилей в 2023 году выросли в России на 60%

Продажи новых автомобилей в России выросли в 2023 году по сравнению с 2022 на 60% и превысили 1,3 млн штук. Речь о легковых, лёгких коммерческих и грузовых машинах, а также автобусах, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг.



«По итогам января — декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализован 1 319 351 новый автомобиль (до трёх лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 штук). Половину в этом объёме составляют автомобили отечественного производства», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что продажи новых легковых автомобилей за 2023 год выросли на 62% в годовом выражении и превысили миллион штук, лёгких коммерческих авто — на 35%, до 105 тыс. штук. Рынок грузовиков за отчётный период вырос на 74%, до 140,2 тыс. штук, а рынок автобусов увеличился до 17,8 тыс. (рост составил 19% к аналогичному периоду прошлого года).

«Рынок новых электромобилей составил 14 869 штук (+290% относительно аналогичного периода 2022 года — 3 813 штук), доля изготовленных в Российской Федерации составила 21%. В 2022 году доля таких электромобилей на рынке составляла 11%», — сообщили в министерстве.

В 2023 году россияне взяли рекордное количество автокредитов.