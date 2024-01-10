Калининградстат: в октябре 2023-го средняя зарплата в регионе достигла 56,5 тыс.

Калининградстат отметил заметный рост средней заработной платы в регионе в октябре 2023 года. Об этом сообщается в докладе ведомства.

«Согласно статистике, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях в октябре 2023 года составила 56 500,9 рубля. По сравнению с октябрём 2022 года она увеличилась на 18,2%, по сравнению с сентябрём 2023 года — на 5,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в октябре 2023 года составила 109,6% к уровню октября 2022 года и 105,0% — к уровню сентября 2023 года», — уточняет Калининградстат.

Отметим, ранее ведомство сообщало, что среднемесячная номинальная заработная плата в январе-сентябре 2023 года составляла в регионе 52122,6 рубля. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-сентябре 2023 года составила 106,9% к соответствующему периоду 2022 года.