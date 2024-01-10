В Калининградскую область поставили первую партию цемента в мягких контейнерах

В Калининградскую область поставили первую партию цемента в мягких контейнерах
Фото: «Белорусская цементная компания»
Все новости по теме: Экономика

В Калининградскую область паромом доставили первую партию цемента в мягкой таре. Об этом сообщает «Белорусская цементная компания» в своем телеграмм-канале.

Как указано в сообщении, проект был реализован в результате совместных усилий белорусского поставщика и правительства Калининградской области. Новая тара, мягкие многооборотные контейнеры МК-14-10, позволит увеличить объемы поставок материала за счет снижения стоимости доставки из-за небольшого веса самой тары и большей вместимости.

Как уточнил начальник управления логистики холдинга БЦК Андрей Лимаров, ранее транспортировка цемента в Калининградскую область осуществлялась в биг-бэгах вместимостью в одну тонну. Новый вид мягких контейнеров вмещает до 14 тонн груза. Как сообщают в «Белорусской цементной компании», новую тару проще транспортировать паромом. Помимо того, материал, находящийся в мягких контейнерах, может храниться на протяжении трех месяцев на открытых площадках.

Напомним, «Белорусская цементная компания» приступила к поставкам продукции в Калининградскую область в июне 2023 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter