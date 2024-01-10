В Калининградскую область поставили первую партию цемента в мягких контейнерах

В Калининградскую область паромом доставили первую партию цемента в мягкой таре. Об этом сообщает «Белорусская цементная компания» в своем телеграмм-канале.



Как указано в сообщении, проект был реализован в результате совместных усилий белорусского поставщика и правительства Калининградской области. Новая тара, мягкие многооборотные контейнеры МК-14-10, позволит увеличить объемы поставок материала за счет снижения стоимости доставки из-за небольшого веса самой тары и большей вместимости.

Как уточнил начальник управления логистики холдинга БЦК Андрей Лимаров, ранее транспортировка цемента в Калининградскую область осуществлялась в биг-бэгах вместимостью в одну тонну. Новый вид мягких контейнеров вмещает до 14 тонн груза. Как сообщают в «Белорусской цементной компании», новую тару проще транспортировать паромом. Помимо того, материал, находящийся в мягких контейнерах, может храниться на протяжении трех месяцев на открытых площадках.