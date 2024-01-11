Совладелец «Спар-Калининград»: Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания

Совладелец «Спар-Калининград»: Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания
Олег Пономарев. Фото: Юлия Власова

Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания, заявил в интервью порталу «Руград» совладелец компании «Спар-Калининград» Олег Пономарев.

«В предыдущие годы мы оценивали в порядка 2% вывоз калининградцами денег в Польшу. Теперь это цифра стремится к нулю, более того, у нее сейчас даже нет перспектив к росту, потому что в целом Польша стала дороже Калининграда по продуктам питания», — считает предприниматель.

По его мнению, Калининградская область стала важной территорией на карте России. «Причем Калининград, безусловно, реципиент текущей ситуации. Мы спорили с маркетологами, они считают, что закрытость региона как раз способствует уменьшению его привлекательности. Мне представляется, что все с точностью наоборот, — отметил Олег Пономарев. — Ранее Калининград очень часто был таким туристическим хабом: люди прилетели, сели на машину и поехали — в Берлин, Гданьск, еще куда-то. Деньги увезли, нам ничего не досталось».

Ранее калининградские ритейлеры заявили, что ожидают роста цен на импортный алкоголь с нового года.


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