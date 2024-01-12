Росстат зафиксировал сокращение неравенства между богатыми и бедными россиянами

В 2022 году средние доходы 10% наиболее обеспеченных россиян в 9 раз превысили доходы 10% наименее обеспеченных жителей страны. Они составили 101,2 тыс. рублей на человека против 11,1 тыс. соответственно. В 2021 году разница была выше — 10,3 раза. Её уменьшение говорит о снижении неравенства. К таким выводам пришли эксперты Росстата по итогам «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах», подведённым в конце декабря 2023 года, пишет РБК.



В структуре доходов каждой десятипроцентной группы населения основную долю занимают доходы от трудовой деятельности, однако ее размер значительно отличается. У самых бедных россиян трудовые доходы составляют 56,9% всех денежных поступлений, а у самых богатых — 91%.

Значительную разницу Росстат зафиксировал и в уровне социальных выплат в структуре доходов. Так, у 10% наименее обеспеченных граждан на социальные выплаты в целом приходится чуть более 40% доходов, в том числе 22% — на пособия и компенсации, 18% — на пенсии. У 10% наиболее обеспеченных россиян социальные выплаты занимают 6,6% доходов. Основная их часть приходится на пенсии — 5,3%, на пособия и компенсации — 1,3%.