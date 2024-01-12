На «Автоторе» собрали автомобили Kia, оставшиеся после ухода южнокорейской компании из РФ

Все новости по теме: Проблемы «Автотора»

На «Автоторе» собрали партию автомобилей южнокорейской марки Kia моделей Seltos и Soul. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идет о машинах, которые завод не смог собрать в 2022 году из-за заморозки поставок запчастей после ухода южнокорейского производителя с российского рынка.

«Машины потихоньку привозят с „Автотора“ — Seltos и Soul. Хотя их начали везти только сейчас, по ПТС они 2022 года выпуска», — рассказал менеджер автосалона Kia в корреспонденту «Газеты.Ru».

Собранные на калининградском заводе автомобили были отправлены на продажу в Москву, Санкт-Петербург и иные крупные города Европейской части России. На заводе информацию о размерах собранной партии автомобилей Kia корреспонденту «Нового Калининграда» отказались комментировать.

Как ранее сообщал «Коммерсант», в 2022 году на «Автоторе» скопилось несколько сотен не собранных полностью машин марки Kia. На тот момент у некоторых авто отсутствовали приборные панели, у других не были установлены мультимедийные системы, на заводе не хватало моделей и элементов внутренней отделки. 

Напомним, что в 2022 году доходы компании сократились на 70%, а объем производимой продукции уменьшился в три раза. Позе «Автотор» приступил к сборке китайских автомобилей в январе 2023 года. Предприятие, на котором ранее выпускали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас занимается производством автомобилей китайских брендов SWM, JMC и BAIC. На пике производства, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.

В октябре на заводе сообщили о скором начале изготовления электрокаров «Амбер». Ранее «Автотор» зарегистрировал логотипы для двух серий автомобилей: «Амбер Авто» и «Автотор Амбер».



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter