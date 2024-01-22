3 км санитарно-защитной зоны: на «Автоторе» прокомментировали информацию о новом литейном заводе

Место, в котором будет расположен новый литейно-механический завод, уже сейчас относится к соответствующей производственной зоне. Это предусмотрено действующими градостроительными нормами. Такой комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» предоставили в пресс-службе «Автотора» в понедельник, 22 января.



Там отметили, что место размещения выбрано в соответствии с Правилами землепользования и застройки, принятыми в Калининграде. Это производственная территория, предусмотренная для объектов тяжелой промышленности, химической промышленности и иных видов деятельности, требующих установления максимальной санитарно-защитной зоны размером один километр. «В этой зоне уже расположено крупнейшее в России и в Европе производство полиэтилентерефталата. К ней примыкает комплекс Калининградских очистных сооружений. Площадка строительства [литейно-механического завода], действующее производство полиэтилентерефталата и очистные сооружения находятся от жилья и садовых участков на расстоянии, в три раза превышающем максимальный размер санитарно-защитной зоны, что обеспечивает соблюдение всех требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — заявили в пресс-службе.

По ее данным, «оборудование, которое будет применяться на предприятиях Комплекса литейно-механических производств, будет оснащено современными системами газоочистки, отвечающими нормам и требованиям российского законодательства по защите окружающей среды, действующим для металлургических производств (ФЗ РФ № 7) в соответствии с установленными нормативами ПДК».