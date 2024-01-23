Алиханов: Калининградская область получает 4-5% всех субсидируемых авиабилетов в РФ

Калининградская область получает 4-5% от всех субсидируемых авиабилетов в стране, сообщил губернатор региона Антон Алиханов во время прямого эфира «ВКонтакте» 23 января.

«В этом году, вот сейчас на данный момент, больше 450 миллионов рублей на эти цели [субсидирование авиабилетов на калининградском направлении] предусмотрено федеральным бюджетом. Пользуйтесь моментом, эти билеты сейчас как раз доступны, — сказал Алиханов. — Нам примерно 4-5% от всех субсидируемых билетов в стране выделяют из федерального бюджета. Мы со своей стороны [из бюджета Калининградской области] тоже субсидируем перевозки, но не в сторону Москвы, а в сторону других городов: Оренбург, Екатеринбург, Псков.... Порядка 50 миллионов рублей ежегодно на эти цели выделяем».

На сегодняшний день программа субсидирования авиаперевозок в Калининградскую область действует для россиян до 23 лет, старше 55 лет (женщины), старше 60 лет (мужчины), а также для инвалидов первой группы, инвалидов с детства второй и третьей группы, сопровождающих инвалидов первой группы или ребенка-инвалида и многодетных семей. По данным властей, в 2023 году деньги на субсидирование перелетов в Калининград закончились уже в апреле.

В рамках программы субсидирования региональных перевозок на калининградское направление в 2024 году из регионального и федерального бюджета выделили 274 млн рублей. Право на покупку авиабилетов по этой льготной программе имеют все категории пассажиров. Из Калининграда можно улететь в 11 городов — Киров, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самару, Саратов, Ульяновск и Челябинск.