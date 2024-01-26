Власти обещают «в ближайшее время» отменить для региона экспортные пошлины на рыбконсервы

Все новости по теме: Экономика

Вопрос с отменой курсовых пошлин на экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области будет решен «в ближайшее время». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам социально-экономического развития региона в четверг, 25 января. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Чиновник отметил, что в конце 2023 года был принят закон, позволяющий освобождать от экспортных пошлин товары из отдельных регионов. «Как раз была такая заявка со стороны Калининграда и Дальнего Востока, поскольку рынки далеко, транспортное плечо зачастую делает эти рынки по ряду продукции слабо связанными», — отметил Решетников.

По его словам, ведомство «рассмотрело все вопросы». «Сейчас уже проект постановления внесен в Правительство, буквально на этой неделе. Правительство оперативно такие вопросы рассматривает и принимает, поэтому в ближайшее время мы этот вопрос решим», — сказал Решетников.

Он добавил, что из-под действия курсовых экспортных пошлин также выведен соевый белковый концентрат, который производится в Калининградской области «в больших объемах и поставляется в третьи страны». «Экономия производителя оценивается более чем в 300 миллионов рублей в год», — сообщил министр.

Из-за введения новых экспортных пошлин калининградское предприятие «За Родину» с 1 октября приостановило экспорт рыбных консервов. Группа компаний экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии. Как сообщал глава совета директоров предприятия Сергей Лютаревич, по состоянию на середину декабря на складах «За Родину» скопилось 5 млн рыбных консервов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter