Власти обещают «в ближайшее время» отменить для региона экспортные пошлины на рыбконсервы

Вопрос с отменой курсовых пошлин на экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области будет решен «в ближайшее время». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам социально-экономического развития региона в четверг, 25 января. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.
Чиновник отметил, что в конце 2023 года был принят закон, позволяющий освобождать от экспортных пошлин товары из отдельных регионов. «Как раз была такая заявка со стороны Калининграда и Дальнего Востока, поскольку рынки далеко, транспортное плечо зачастую делает эти рынки по ряду продукции слабо связанными», — отметил Решетников.
По его словам, ведомство «рассмотрело все вопросы». «Сейчас уже проект постановления внесен в Правительство, буквально на этой неделе. Правительство оперативно такие вопросы рассматривает и принимает, поэтому в ближайшее время мы этот вопрос решим», — сказал Решетников.
Он добавил, что из-под действия курсовых экспортных пошлин также выведен соевый белковый концентрат, который производится в Калининградской области «в больших объемах и поставляется в третьи страны». «Экономия производителя оценивается более чем в 300 миллионов рублей в год», — сообщил министр.Из-за введения новых экспортных пошлин калининградское предприятие «За Родину» с 1 октября приостановило экспорт рыбных консервов. Группа компаний экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии. Как сообщал глава совета директоров предприятия Сергей Лютаревич, по состоянию на середину декабря на складах «За Родину» скопилось 5 млн рыбных консервов.