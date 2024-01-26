Власти обещают «в ближайшее время» отменить для региона экспортные пошлины на рыбконсервы

Вопрос с отменой курсовых пошлин на экспорт рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области будет решен «в ближайшее время». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам социально-экономического развития региона в четверг, 25 января. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.



Чиновник отметил, что в конце 2023 года был принят закон, позволяющий освобождать от экспортных пошлин товары из отдельных регионов. «Как раз была такая заявка со стороны Калининграда и Дальнего Востока, поскольку рынки далеко, транспортное плечо зачастую делает эти рынки по ряду продукции слабо связанными», — отметил Решетников.

По его словам, ведомство «рассмотрело все вопросы». «Сейчас уже проект постановления внесен в Правительство, буквально на этой неделе. Правительство оперативно такие вопросы рассматривает и принимает, поэтому в ближайшее время мы этот вопрос решим», — сказал Решетников.

Он добавил, что из-под действия курсовых экспортных пошлин также выведен соевый белковый концентрат, который производится в Калининградской области «в больших объемах и поставляется в третьи страны». «Экономия производителя оценивается более чем в 300 миллионов рублей в год», — сообщил министр.