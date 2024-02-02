Ермак: мы не расстроимся, если турпоток снизится из-за отмены субсидированных билетов

Министр по культуре и туризму Калининградской области считает, что отмена субсидированных авиабилетов не повлияет на турпоток в регион. Как сказал Андрей Ермак представителям СМИ в пятницу, для региона важно не количество, а качество туристов.



«Может быть, какие-то единицы, конечно, откажутся, кто рассчитывал только на субсидированные билеты, но поверьте, к нам едут туристы, которые в последнюю очередь думают о субсидированных билетах», — сказал министр.

По его словам, гораздо более существенным является показатель не количества туристов, а финансового результата — сколько денег привозят туристы. «Потому что иногда миллион человек может привезти как 10 миллионов, а 10 миллионов привезти как миллион. Вот мы за первый вариант в любом случае, — уточнил Ермак. — Поэтому даже если турпоток снизится в этом году на какие-то 50 или 30 тысяч, ну вот сильно мы, честно говоря, не расстроимся, потому что я уверен, что финансовый результат будет более успешным в этой части».

Он также отметил, что «даже если какие-то единицы откажутся, их места с удовольствием займут другие туристы, которые рассматривают Калининград в качестве одного из основных мест отдыха».