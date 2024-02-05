СМИ: зарегистрированная в Калининграде МКАО «Яндекс» станет новой головной компанией группы

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», сообщает РБК.



«Созданный на днях также в Калининграде „Фонд менеджеров“ будет управляться сотрудниками „Яндекса“, получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрению крупных сделок и изменению устава», — отмечает издание.

Гендиректором «Яндекса» останется Артём Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.