Крупнейшим акционером «Яндекса» станет структура местного менеджмента

Крупнейшим покупателем российских активов «Яндекса» станет структура менеджмента — она получит 35% акций. Об этом пишет «Коммерсант». Как сообщает издание со ссылкой на документы для голосования акционеров, «золотой акцией» «Яндекса» будут владеть «Фонд общественных интересов» и «Фонд менеджеров».



Менеджмент «Яндекса» участвует в выкупе через компанию FMP. Новой головной компанией группы вместо нидерландской Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным владельцем этого МКАО будет закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум.Первый», пишет РБК.

Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.