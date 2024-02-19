«Автотор» анонсировал электрокар «Амберавто А5» (фото)

Фото: пресс-служба «Автотора»

Калининградский автомобильный завод «Автотор» анонсировал модель электрокара «Амберавто А5». Это электрический седан с запасом хода 520 км, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнёром, сообщила пресс-служба предприятия.



Модель адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата и прошла сертификацию. Сотрудники завода разработали и изготовили специальную оснастку под компоненты электромобиля и стыковку тяговой батареи с кузовом, а также установили быстрые и медленные зарядные станции. В период подготовки к производству обучение прошли 50 человек, работающих на линии.

Первые электромобили «Амберавто А5» были произведены на заводе в конце 2023 года. На сегодняшний день разработан план глубокой локализации модели. Для выпуска А5 завод планирует использовать максимальное количество локализованных компонентов, включая критически важные. Автомобили будут оснащаться электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами. Их производство запускается в 2024-2025 годах на новых заводах, созданных на производственной площадке «Автотора».

«Пилотную» партию электромобилей А5 «Автотор» планирует реализовать в пределах Калининградского региона, «чтобы получить здесь первый опыт эксплуатации».

Проект по созданию производства электромобилей и автокомпонентов реализуется в рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК) между «Автотором», Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учётом действующих инвестиционных обязательств составляет более 70 млрд рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

Всего в рамках СПИК «Автотор» намерен открыть 12 новых заводов, пять из них — в текущем году. На предприятиях планируют производить цветное литьё с механообработкой, электродвигатели, электронные системы управления, пластиковые детали, оборудование и оснастку.

О планах по изготовлению электрокаров на «Автоторе» сообщили в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что компания зарегистрировала логотипы для двух серий автомобилей: «Амбер Авто» и «Автотор Амбер». В начале февраля компания официально объявила о новом названии электрокаров — «Амберавто». В середине февраля завод зарегистрировал новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей — «Амбертрак».