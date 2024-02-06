На «Автоторе» начали собирать китайские кроссоверы DFSK ix7

На заводе «Автотор» приступили к сборке семиместного полноприводного кроссовера модели Dongfeng Sokon — DFSK ix7. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу официального дистрибьютора автомобилей — липецкую компанию «Моторинвест».



«На калининградском предприятии началась сборка DFSK ix7. О старте продаж в России будет объявлено дополнительно», — сказал собеседник информагентства.

По данным пресс-службы «Моторинвеста», длина кроссовера составляет 4930 мм, ширина — 1935 мм, колесная база — 2810 мм. Автомобиль способен перевозить крупногабаритные грузы. Объем багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с. Двигатель работает в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач.

В конце января в «Моторинвесте» сообщали, что «Автотор» заключил соглашение о производстве китайских кроссоверов DFSK в Калининграде. Помимо DFSK ix7 на предприятии планируют собирать кроссоверы DFSK ix5. Как заявлял дистрибьютор, эти модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, которая ранее была представлена единственной моделью — семиместным кроссовером DFSK 580.

DFSK (Dongfeng Sokon) — совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, созданное в 2003 году. Seres Group — крупный китайский промышленный конгломерат, который, помимо автомобилей и мотоциклов, выпускает бытовую технику и автокомпоненты.