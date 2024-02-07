На новые паромы для региона выделяют 30 млрд рублей из ФНБ

Два новых парома для Калининградской области планируется построить на деньги Фонда национального благосостояния. На эти цели решили выделить 30 млрд рублей, сообщили в Министерстве транспорта РФ в ответ на запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время Правительством Российской Федерации принято решение о финансировании строительства двух железнодорожных паромов для паромной переправы Усть-Луга — Балтийск за счет средств ФНБ в размере 30 млрд рублей. Строительство указанных судов планируется обеспечить с 2024 по 2029 годы», — сказано в ответе ведомства.

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщил, что во время визита президента Владимира Путина в Калининградскую область было принято решение о финансировании двух новых паромов из трех, которые планируют построить для региона. «Решение о том, нужен ли ещё и третий, будет приниматься, скорее всего, уже в 2026 году», — сказал глава региона в интервью ГТРК «Калининград».