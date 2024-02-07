На новые паромы для региона выделяют 30 млрд рублей из ФНБ

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Два новых парома для Калининградской области планируется построить на деньги Фонда национального благосостояния. На эти цели решили выделить 30 млрд рублей, сообщили в Министерстве транспорта РФ в ответ на запрос «Нового Калининграда».

«В настоящее время Правительством Российской Федерации принято решение о финансировании строительства двух железнодорожных паромов для паромной переправы Усть-Луга — Балтийск за счет средств ФНБ в размере 30 млрд рублей. Строительство указанных судов планируется обеспечить с 2024 по 2029 годы», — сказано в ответе ведомства.

Ранее губернатор Антон Алиханов сообщил, что во время визита президента Владимира Путина в Калининградскую область было принято решение о финансировании двух новых паромов из трех, которые планируют построить для региона. «Решение о том, нужен ли ещё и третий, будет приниматься, скорее всего, уже в 2026 году», — сказал глава региона в интервью ГТРК «Калининград».

О планах построить для Калининградской области три новых парома стало известно в конце сентября. Глава Росморпорта Сергей Пылин впоследствии сообщал, что за основу решили взять проект построенных для «Росморпорта» паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский».

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