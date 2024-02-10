Оборот калининградского общепита за год вырос на 6,3 млрд рублей

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По итогам 2023 года в Калининградской области зафиксировано существенное увеличение оборота общепита — ресторанов, кафе и баров. Это следует из доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона.

По данным ведомства, в 2023 году оборот общественного питания составил 28,8 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом он увеличился в сопоставимых ценах на 19,4% или на 6,3 млрд. В декабре оборот калининградских ресторанов, кафе и баров составил 2,6 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2022 года он увеличился на 22,9%.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что в секторе калининградского общепита наблюдается рост зарплат. «Идет борьба за хороших профессиональных людей. Я знаю, что сейчас часть рестораторов сманивает друг у друга людей, предлагая все более высокие зарплаты», — сказал министр. По его словам, среди самых востребованных профессий в сфере туризма в Калининграде — официанты, повара и администраторы ресторанов.

В 2023 году регион обновил рекорд по количеству туристов. Калининградскую область посетили более 2 млн 50 тысяч человек.

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