Кабмин утвердил квоту на беспошлинный вывоз рыбных консервов из региона

Правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщила в четверг, 15 февраля, пресс-служба кабмина.



Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тысячи тонн, на экспорт консервированных морепродуктов — 100 тонн. Послабление будет действовать до конца 2024 года.

«Решение принято с учетом обеспеченности продукцией внутреннего рынка и направлено на поддержку производителей, которые смогут сохранить географию экспорта и рентабельность поставок данной продукции за рубеж», — отметили в пресс-службе правительства.

Из-за введения новых экспортных пошлин калининградское предприятие «За Родину» с 1 октября приостановило экспорт рыбных консервов. Группа компаний экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии.