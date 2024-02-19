Алиханов о сокращении Литвой квот на транзит: «Справляться будем»

В сокращении Литвой квот на железнодорожный транзит грузов нет «ничего катастрофического». Такое мнение высказал ТАСС губернатор Антон Алиханов.



«Справляться будем. Ничего катастрофического в этом нет. Понимали, знали, что решение такое будет приниматься, потому что система эта совершенно беззаконная и идиотическая с точки зрения логики, она настроена только на то, чтобы сокращать с каждым годом объем, который они разрешают», — цитирует Алиханова информагентство.

Губернатор заявил, что считает достаточным количество судов, работающих на калининградской морской линии. Сейчас их насчитывается 25. Однако, по мнению Алиханова, требуется «расширение типов судов». Он сообщил, что для работы на калининградском направлении приобретено еще одно судно на 240 широкопаллетных контейнеров.