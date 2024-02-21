Минпромторг: «Автотор» может лишиться доступа к программе льготного автолизинга

Минпромторг рассматривает возможность введения минимальной планки локализации для доступа к программе льготного автолизинга. Если решение будет принято, участвовать в программе смогут только машины с высоким уровнем локализации. В результате из перечня доступных моделей, вероятно, выпадут собираемые на «Автоторе» BAIC, Kaiyi, SWM, которые попали в список лишь в этом году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в министерстве.



Сейчас программа распространяется на модели автомобилей, которые производятся в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). В феврале в неё были включены собираемые «Автотором» BAIC, Kaiyi и SWM. В Минпромторге подтвердили, что эти модели на сегодня соответствуют условиям программы.

По словам собеседников «Коммерсанта», по новым условиям для доступа в льготный лизинг модель авто должна будет набрать 1,6 тыс. баллов, как это уже действует для льготного автокредитования. Из иномарок в программу попадает только одна модель Haval — Jolion. Остальные набирают около 1,1–1,2 тыс. баллов.

«Автотор» планировал постепенный переход к сварке и окраске, с которых все начинают локализацию, но это даёт только 900 баллов.

В «Автостате» отметили, что размер планки всё-таки может варьироваться в зависимости от вида транспорта. Бюджет льготного автолизинга в 2024 году — 2 млрд рублей.

В феврале «Автотор» сообщил о планах открыть 12 заводов в рамках СПИК, пять из них — в текущем году. На заводах планируют производить цветное литьё с механообработкой, электродвигатели, электронные системы управления, пластиковые детали, оборудование и оснастку.