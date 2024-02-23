Минпромторг РФ рекомендовал чиновникам ездить на «Амберавто»

Минпромторг РФ обновил перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для служебных целей, включи в него бренды, выпускаемые «Автотором». Как сообщает «Интерфакс», в новый список попали, в частности, «Амберавто», китайские BAIC и Kaiyi.



Обновленный перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, расширен до 12 брендов (всего — более 35 моделей) за счет машин, сборка которых налажена на мощностях калининградского «Автотора» и калужского «ПСМА Рус». Как сообщила пресс-служба министерства, в обновленный перечень вошли Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), «Амберавто» (модель А5), SWM (модели G05 Pro, G01) и Citroen (модель C5 Aircross, выпускается на заводе «ПСМА Рус» при участии ООО «Автомобильные технологии»).

В министерстве напомнили, что в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими машин отечественного производства дал президент Владимир Путин по итогам встречи с руководителями российских предприятий в начале августа 2023 года. Тогда он выразил мнение, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях».

Напомним, в начале февраля «Автотор» объявил о создании собственного электромобильного бренда — «Амберавто». После этого портал «Китайские автомобили.рф» сообщил, что электрокар «Амберавто А5» является аналогом седана, выпускаемого китайским брендом JMEV. Он предназначался для выхода на европейский рынок, однако проект провалился. По информации портала, стоимость теперь уже калининградского электрокара — 3,4 млн рублей.

«Амберавто А5» включен в программу глубокой локализации «Автотора».