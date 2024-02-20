Новый электромобиль «Автотора» оказался аналогом китайской JMEV Yi 2021 года

Новый электромобиль «Автотора» оказался аналогом китайской JMEV Yi 2021 года
Фото: пресс-служба «Автотора»
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Электрокар «Амберавто А5», накануне анонсированный «Автотором», является аналогом седана, выпускаемого китайским брендом JMEV. Он предназначался для выхода на европейский рынок, однако проект провалился, пишет портал «Китайские автомобили.рф».

JMEV — совместное предприятие, основным держателем которого является французский концерн «Рено». Это электрическое «направление» Jiangling Motors Corporation (JMC), с которым «Автотор» уже работает в части выпуска пикапов и грузовиков. Электрический седан GSE, известный в Китае под именем Yi, предполагалось выпустить на европейский рынок под брендом Mobilize, нацеленном на сервисы каршеринга и такси. «Но на модель не было спроса и проект провалился. Да и в Китае продажи марки минимальны и исчисляются несколькими тысячами в год», — отмечается в публикации. По информации портала, стоимость теперь уже калининградского электрокара — 3,4 млн рублей.

«Амберавто А5» включен в программу глубокой локализации «Автотора». При этом сравнительный анализ показывает, что параметры «Амберавто А5» практически идентичны с JMEV Yi, также известном как Mobilize Limo, который был представлен в 2021 году.


Электрокары «Амберавто А5» и JMEV Yi (Mobilize Limo). Фото: пресс-служба «Автотора»; C’SEB, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

В пресс-службе «Автотора» корреспонденту «Нового Калининграда» на просьбу прокомментировать информацию напомнили о выпущенном накануне пресс-релизе. В нем говорится об «Амберавто А5» следующее: «Это электрический седан с запасом хода 520 км, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером. «Можем только это подтвердить», — сообщила PR директор «Автотор Холдинг» Олеся Казарина.

Объявляя о создании бренда «Амберавто», на «Автоторе» сообщали, что эта линейка автомобилей будет создана «на технологически независимой российской платформе», а в ее основе будут «электрокары, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью компании».

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