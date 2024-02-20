Новый электромобиль «Автотора» оказался аналогом китайской JMEV Yi 2021 года

Электрокар «Амберавто А5», накануне анонсированный «Автотором», является аналогом седана, выпускаемого китайским брендом JMEV. Он предназначался для выхода на европейский рынок, однако проект провалился, пишет портал «Китайские автомобили.рф».



JMEV — совместное предприятие, основным держателем которого является французский концерн «Рено». Это электрическое «направление» Jiangling Motors Corporation (JMC), с которым «Автотор» уже работает в части выпуска пикапов и грузовиков. Электрический седан GSE, известный в Китае под именем Yi, предполагалось выпустить на европейский рынок под брендом Mobilize, нацеленном на сервисы каршеринга и такси. «Но на модель не было спроса и проект провалился. Да и в Китае продажи марки минимальны и исчисляются несколькими тысячами в год», — отмечается в публикации. По информации портала, стоимость теперь уже калининградского электрокара — 3,4 млн рублей.

«Амберавто А5» включен в программу глубокой локализации «Автотора». При этом сравнительный анализ показывает, что параметры «Амберавто А5» практически идентичны с JMEV Yi, также известном как Mobilize Limo, который был представлен в 2021 году.

Электрокары «Амберавто А5» и JMEV Yi (Mobilize Limo). Фото: пресс-служба «Автотора»; C’SEB, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

В пресс-службе «Автотора» корреспонденту «Нового Калининграда» на просьбу прокомментировать информацию напомнили о выпущенном накануне пресс-релизе. В нем говорится об «Амберавто А5» следующее: «Это электрический седан с запасом хода 520 км, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером. «Можем только это подтвердить», — сообщила PR директор «Автотор Холдинг» Олеся Казарина.