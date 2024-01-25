Центробанк: годовая инфляция в Калининградской области замедлилась в декабре

Годовая инфляция в Калининградской области в декабре 2023 года замедлилась до 8,16%. При этом темп прироста цен в регионе был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,11%) и в целом по России (7,42%). Данные опубликовали на сайте Центробанка.



«Замедление инфляции в регионе объясняется расширением предложения некоторых непродовольственных товаров и услуг, укреплением рубля, а также статистическим эффектом базы», — прокомментировали в ЦБ.

Цены на продукты в декабре выросли в регионе на 8,33%. В основном это связано с ускорением темпов удорожания плодоовощной продукции и яиц. Рост цен на огурцы связывают в том числе с увеличением затрат теплиц на отопление из-за более холодной, чем обычно, погоды.

В связи с сильной засухой весной 2023 года урожай некоторых овощей открытого грунта в регионе сократился по сравнению с предыдущим годом и, как следствие, снизились их запасы. В результате подорожали капуста и морковь. Такая динамика цен на овощи также обусловлена повышением затрат на их доставку в регион автомобильным транспортом, в том числе из-за проблем с логистикой.

Также продолжили расти издержки птицефабрик. В числе основных причин указан рост зарплат работников из-за нехватки кадров и удорожание логистики. В то же время сохранялся повышенный спрос на продукцию птицеводства. Это позволяло производителям включать в отпускные цены растущие затраты. В результате яйца дорожали более быстрыми темпами, чем месяцем ранее.

Рост цен на непродовольственные товары снизился в декабре до 7,66% после 8,46% в ноябре. В основном это связано с замедлением годового роста цен на товары длительного пользования. В последние несколько месяцев 2023 года в области существенно подорожали подержанные машины. Спрос на них начал снижаться. Кроме того, благодаря увеличению поставок из зарубежных стран расширилось предложение новых легковых автомобилей. Эти факторы привели к замедлению годового роста цен на иностранные машины с пробегом в регионе. Также замедлились годовые темпы удорожания бытовой техники и персональных компьютеров.

В ноябре уровень инфляции в регионе составил 8,87%, месяцем ранее — 7,88%.