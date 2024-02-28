Минпромторг согласовал порядок экспорта калининградских рыбных консервов

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Минпромторг согласовал порядок экспорта калининградских рыбных консервов. Об этом «Новому Калининграду» утром 28 февраля сообщили в пресс-службе областного правительства. В пресс-службе уточнили, что региональный минэкпром еще в понедельник сообщал о подписании документа 26 февраля. Вечером того же дня это подтвердили и на уровне федералов.

«Сегодня появилась информация о том, что Минпромторг России не согласовал проект Указа Губернатора Калининградской области об утверждении правил распределения тарифной квоты на вывоз консервированной рыбной продукции, — передали в пресс-службе комментарий Минпромторга. — Отмечаем, что указанный проект был доработан Минпромторгом России, и соответствующее согласование было направлено в Минсельхоз Калининградской области письмом ведомства от 26 февраля. Отмечаем, что документ поступил в Минпромторг России 19 февраля и потребовал довольно существенной доработки, которую удалось завершить оперативно (за 5 дней)».

Ранее председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич сообщал, что его компания не может возобновить экспорт рыбных консервов из Калининградской области из-за проблем с согласованием документов.

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