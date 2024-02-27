Лютаревич: порядок экспорта рыбных консервов не согласовал Минпромторг

Производители рыбных консервов в Калининградской области пока не могут возобновить поставки продукции на экспорт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний «За Родину» Сергея Лютаревича.



«Несмотря на то, что постановление Правительства РФ о возобновлении экспорта рыбных консервов из Калининградской области было принято еще 15 февраля, мы его не начали, — заявил он, — И это при том, что региональное правительство оперативно направило на согласование в федеральный центр проект постановления, которое даст нам в этом вопросе отмашку, и первая партия продукции уйдёт за границу».

По словам Лютаревича, проблема заключается в том, что согласование о порядке экспорта получено от федеральных министерств сельского хозяйства и экономического развития. Еще одно ведомство — Министерство промышленности РФ — пока не дало своего заключения.

«Нам понятно, что у чиновников в Москве есть регламент работы с документами и сроки. Но от их оперативности зависит не только экономическая ситуация на калининградских предприятиях, но и судьба российского экспорта рыбных консервов. Конкуренты из недружественных стран Прибалтики сегодня пытаются занять наши позиции на рынке таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Грузия», — пояснил Лютаревич.

«Надеемся, что в оставшемся министерстве согласуют региональный документ в ближайшее время. Мы бы хотели уже в марте возобновить экспорт своей продукции», — добавил он.

После введения экспортных пошлин ГК «За Родину» отгружала продукцию преимущественно на склады. Поставки выполнялись только по отдельным контрактам.

Правительство РФ утвердило квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза 15 февраля. Постановление об этом опубликовали на портале правовой информации. По данным областного минсельхоза, на долю региона приходится до 30% экспортных поставок рыбной консервированной продукции.

Из-за введения экспортных пошлин калининградское предприятие «За Родину» с 1 октября приостановило экспорт рыбных консервов. Группа компаний экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии.