СМИ: Правительство РФ снова запрещает экспорт бензина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, начиная с 1 марта 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.



Также сообщается о решении увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объёмов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к председателю правительства обращался вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он отмечал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — предложил Новак, аргументировав это данными мониторинга цен на топливном рынке.

Правительство уже применяло запрет экспорта топлива в 2023 году. В сентябре кабмин ввёл временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен. В ноябре эта мера была отменена. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.