На линию Санкт-Петербург — Калининград собираются выпустить новый теплоход

На линию Санкт-Петербург — Калининград выпустят теплоход «М.Т. Ефремов» 2023 года. Информация об этом опубликована в телеграм-канале калининградского морского торгового пути «Алгоритм Групп».



Судно планируется запустить 6 марта. Контейнерная вместимость теплохода оценивается в 120 единиц 40-футовых контейнеров НС и восемь единиц стандартных 20-футовых контейнеров, указано в сообщении.

В декабре 2023 года была новость о том, что федеральные власти несколько увеличили размер субсидий на морские перевозки грузов в Калининград. Размер помощи составил чуть более 2 млрд рублей. Финансирование получили компании, которые перевозят грузы по Балтийскому морю: «Росморпорт», «Совфрахт», «Пеленг» и «Алгоритм Групп». Изначально на субсидирование морских перевозок в 2024 году региону выделяли 1,8 миллиардов рублей, однако областные власти были уверены в том, что сумму пересмотрят.