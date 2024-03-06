Облвласти анонсировали запуск производства панировочных сухарей в марте-апреле

Готовность нового комплекса по производству панировочных сухарей ГК «Атлантис» составляет 98%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«На сегодняшний день полностью завершено строительство производственного здания, ожидается поставка оборудования для подачи муки. Запуск производства планируется в марте-апреле 2024 года. Прогнозируемые объемы выпуска готовой продукции составят 39,6 тыс. тонн/год», — отметили в правительстве, уточнив, что запуск завода позволит дополнительно обеспечить работой 366 человек.