Исследование: средний уровень закредитованности калининградцев вырос за год

Средний уровень закредитованности населения Калининградской области за год увеличился и составил на начало 2024 года 68,9%. Расчёты произвели эксперты РИА «Новости» на основе данных Центробанка России и Росстата.



Объём задолженности населения региона перед банками составляет в среднем 390,9 тыс. рублей на одного человека. За год показатель вырос на 69,3 тыс. рублей. При этом Калининградская область поднялась в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения с 60 на 56 место. Всего участие в исследовании приняли 85 регионов. На первом месте с наименьшим уровнем закредитованности вновь оказалась Ингушетия (14,9%). Больше всего должны банкам жители Тывы (149,4%).

Уровень закредитованности оценивался экспертами как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Годом ранее показатель Калининградской области находился на уровне 67,5%.