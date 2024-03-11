Исследование: средний уровень закредитованности калининградцев вырос за год

Все новости по теме: Банки и финансы

Средний уровень закредитованности населения Калининградской области за год увеличился и составил на начало 2024 года 68,9%. Расчёты произвели эксперты РИА «Новости» на основе данных Центробанка России и Росстата.

Объём задолженности населения региона перед банками составляет в среднем 390,9 тыс. рублей на одного человека. За год показатель вырос на 69,3 тыс. рублей. При этом Калининградская область поднялась в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения с 60 на 56 место. Всего участие в исследовании приняли 85 регионов. На первом месте с наименьшим уровнем закредитованности вновь оказалась Ингушетия (14,9%). Больше всего должны банкам жители Тывы (149,4%).

Уровень закредитованности оценивался экспертами как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Годом ранее показатель Калининградской области находился на уровне 67,5%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter