СМИ: государство рассматривает приватизацию Калининградского торгового порта

Государство планирует приватизацию активов, которые были национализированы по решению суда. В числе предприятий называется и «Калининградский морской торговый порт». Об этом сообщает «Руград» со ссылкой на «Ведомости».



«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд руб. мы ставим задачу сформировать», — заявил министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь к продаже планируются перешедшие в собственность государства в 2023 году предприятия, отмечает издание. В их числе называются Калининградский морской торговый порт, «Росспиртпром», химическая компания «Метафракс», Челябинский электрометаллургический комбинат, агрохолдинга «Покровский» и др.