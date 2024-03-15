СМИ: государство рассматривает приватизацию Калининградского торгового порта

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Государство планирует приватизацию активов, которые были национализированы по решению суда. В числе предприятий называется и «Калининградский морской торговый порт». Об этом сообщает «Руград» со ссылкой на «Ведомости».

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд руб. мы ставим задачу сформировать», — заявил министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь к продаже планируются перешедшие в собственность государства в 2023 году предприятия, отмечает издание. В их числе называются Калининградский морской торговый порт, «Росспиртпром», химическая компания «Метафракс», Челябинский электрометаллургический комбинат, агрохолдинга «Покровский» и др.

Напомним, в феврале Росимуществе «Новому Калининграду» не смогли сообщить о планах по дальнейшему управлению Калининградским морским торговым портом и назвать кандидатуру нового гендиректора. В ответ на запрос «Нового Калининграда» в ведомстве заявили, что прорабатывают эти вопросы.

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