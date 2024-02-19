Росимущество не определилось с судьбой Калининградского торгового порта

В Росимуществе не смогли сообщить о планах по дальнейшему управлению Калининградским морским торговым портом и назвать кандидатуру нового гендиректора. В ответ на запрос «Нового Калининграда» в ведомстве заявили в понедельник, 19 февраля, что прорабатывают эти вопросы.

Речь шла, в частности, о том, кто будет управлять портом, непосредственно Росимущество или инвестор. Редакция «Нового Калининграда» также просила сообщить, назначена ли дата внеочередного собрания акционеров предприятия и чью кандидатуру планируется выдвинуть на пост гендиректора.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что в настоящий момент вопросы, которые затронуты в вашем обращении, находятся в стадии проработки», — говорится в ответе пресс-службы Росимущества.

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Федеральное ведомство выступает основным акционером порта, на его счет было зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. В 2023 году Генпрокуратура РФ подала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

1 февраля суд по иску Росимущества обязал АО «Калининградский морской торговый порт» провести внеочередное общее собрание акционеров. Ведомство требует досрочно прекратить полномочия гендиректора предприятия и избрать нового руководителя. Решение первой инстанции обжаловано не было, собрание должно быть проведено в течение 40 дней после его принятия.