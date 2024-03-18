СМИ: уже второй производитель телевизоров покидает Калининградскую область

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Вслед за «Телебалтом» Калининградскую область покидает еще один сборщик телевизоров — STI Group (телевизоры TCL, DEXP, BBK, BQ, Erisson и др.). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании Кирилла Скворцова.

По его словам, STI Group остановила выпуск техники в Калининградской области после закрытия логистических цепочек морем, а новое производство запустила в Воскресенске в 2023 году. «Сейчас мы увеличиваем число линий сборки с двух до четырех. Решение связано с повышенным спросом на размещение заказов со стороны российских вендоров телевизоров», — уточнил Скворцов.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт», закрывший производство в Калининградской области в 2022 году из-за роста себестоимости и проблем с логистикой, планирует в 2024 году запустить новые мощности уже в Ленинградской области.

Тогда же опрошенные информагентством эксперты предположили, что и другие калининградские сборщики электроники могут перенести свое производство «на материк». При этом в Минпромторге уверяли, что предприятия адаптируются и в конце 2023 года в Калининградской области наблюдался рост «обрабатывающих производств».

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