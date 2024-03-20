Таможня отказала в вывозе на аффинаж отходов с драгметаллами из Калининграда

Областная таможня в вновь отказала калининградскому предприятию «Балтийская компания вторичных металлов» в вывозе содержащего драгоценные металлы груза на переработку в остальную часть России. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил директор компании Аскар Зинатулин.



Предприниматель уже несколько раз судился с таможней по аналогичным поводам и суд вставал на его сторону. Ранее Зинатулин добился таким образом разрешения на вывоз в общей сложности более 16 тонн отходов с драгметаллами. Грузы получаются в результате первичной обработки различного оборудования, содержащего такие металлы, и вывозятся по договорам со специализированными государственными аффинажными предприятиями, которые имеют право перерабатывать такое сырье (аффинаж — процесс отделения драгоценных металлов от примесей).

На этот раз компания пыталась вывезти около 20 кг подобных отходов, полученных по договору с одним из силовых ведомств — это электронные разъемы, части плат, транзисторы, микросхемы, ранее входившими в состав электронного оборудования, сейчас непригодного к использованию. «По сути, не хватило бирки, ярлычка на посылке с наименованием «лом и отходы, содержащие драгоценные металлы — при том, что все сопроводительные документы были в наличии, — пояснил собеседник. — Раз [в таможне] отказ подписали — значит, я в очередной раз буду подавать на них в суд». Один из указанных документов — акт экспертизы, составленной Калининградской торгово-промышленной палатой. Ранее, по словам Аскара Зинатулина, по идентичным актам и на тех же условиях он вывез шесть партий отходов с драгметаллами и проблем не возникало.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о ситуации с вывозом подобных отходов для аффинажа на остальную часть России.

Несколько дней назад в Калининградской областной таможне сменилось руководство.