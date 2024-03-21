В Калининград доставили пробную партию цемента в мягких контейнерах (фото)

В Калининградскую область из Белоруссии поступила тестовая партия цемента в мягких многооборотных контейнерах МК-14-10.Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Такие контейнеры вмещают от 10 до 14 тонн груза, при этом их легче перемещать, а срок хранения цемента в подобной таре на открытых площадках продлевается до трех месяцев. Как отмечают областные власти, контейнеры МК-14-10 гораздо выгоднее биг-бэгов, которые имеют меньший объем — всего одну тонну, а также более сложный способ погрузки и растаривания.

«Новая упаковка позволит увеличить объемы поставляемого товара. Мягкие многооборотные контейнеры достаточно практичны, их можно повторно использовать до 10-12 раз. Более того, эта тара позволяет за 8-10 минут пересыпать 10 тонн в цементовоз, то есть на погрузку одной машины уходит около 20 минут. Будем рекомендовать нашим потребителям цемента наряду с биг-бэгами рассмотреть возможность использования данного способа доставки», — прокомментировал зампред областного правительства Александр Рольбинов.