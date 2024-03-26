ЦБ: рост цен в Калининградской области в феврале оказался выше, чем по стране

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В феврале 2024 года годовая инфляция в Калининградской области в ускорилась до 8,50% после 7,89% в январе. Такие данные опубликовал Центробанк.

Как уточняет регулятор, темп прироста цен в регионе был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,45%) и по стране в целом (7,69%). «Годовая инфляция в регионе ускорилась в основном за счет роста издержек производителей отдельных товаров и поставщиков услуг, а также высокого потребительского спроса. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — пояснили в ЦБ РФ.

Согласно данным Банка России, в Калининградской области цены на продовольствие за год выросли на 9,35%. В частности, зафиксировано заметное подорожание огурцов на фоне увеличения «издержек производителей». «Основные причины — нехватка семян, рост стоимости удобрений и средств защиты растений. Кроме того, повысились затраты на доставку товаров в регион. В результате огурцы подорожали в годовом выражении», — отметили в Центробанке.

Выросли издержки производителей и переработчиков мяса, в основном было связано «с повышением зарплат из-за нехватки работников и удорожанием логистики». В результате ускорился годовой рост цен на свинину и колбасные изделия.

Что касается февральских цен на непродовольственные товары , то за год они выросли на 7,91%. В частности, ускорился годовой рост цен на мобильные телефоны, одежду и белье, обувь.

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