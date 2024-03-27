Путин поручил увеличить объемы субсидирования морских перевозок в регион

Президент Владимир Путин поручил кабмину выделить из федерального бюджета дополнительные средства на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении. Перечень поручений по итогам визита главы государства в регион 25 января опубликовали на сайте Кремля в конце марта.



В документе идет речь о субсидиях российским организациям на возмещение расходов «в случае если необходимость использования морского участка пути <...> возникла в условиях внешнего санкционного воздействия». Правительство РФ также должно определить объем средств, которые потребуется выделить на эти цели в 2024 году и в 2025-2027 годах. Доклады необходимо представить до 15 апреля и 15 декабря текущего года соответственно.

Накануне начальник калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков сообщил на заседании профильного комитета КТПП, что в настоящее время предприятие предоставляет грузоотправителям льготные перевозки «в долг». Он выразил надежду, что отбор получателей субсидий «все-таки в ближайшее время объявят». Мошков также высказал мнение, что заложенной на 2024 год суммы в 1,8 млрд рублей «недостаточно для полноценного функционирования и осуществления перевозок по льготным тарифам».

При этом губернатор Антон Алиханов сообщал в конце декабря, что из федерального бюджета дополнительно выделили на субсидирование морских перевозок в 2024 году 380 млн рублей. Как заявлял глава региона, финансирование получили «Росморпорт», «Совфрахт», «Пеленг» и «Алгоритм Групп».