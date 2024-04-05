СМИ: «Мираторг» договорился о покупке калининградских «Балтийских семян»

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Структура агропромышленного холдинга «Мираторг» договорилась о покупке калининградского комплекса «Балтийские семена», входившего в десятку поставщиков семенного картофеля в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в марте 2024 года разрешила структуре АПХ „Мираторг“ приобрести производителя семенного картофеля „Балтийские семена“. Об этом сказано в отчетности ООО „Балтийские семена“», — отмечает издание.

По данным издания, учредителями компании указаны Somers International B.V., фонд Daleod из Нидерландов и гражданин Белоруссии Леон Доминик Буйон, который является наследником Доминика Буйона, ранее анонсировавшего ряд проектов в регионе, включая яхтенную марину в Пионерском, строительство игорной зоны в Поваровке, концепцию строительства стадиона к ЧМ-2018.

В «Мираторге» «Коммерсанту» отказались комментировать информацию. В «Балтийских семенах» и курирующем работу комиссии Минфине изданию не ответили. По данным газеты, компания «Балтийские семена» управляет комплексом емкостью 12,5 тыс. т, на проект выделено 3,5 тыс. га. В сезоне 2022 года «Балтийские семена» вошли в десятку лидеров России по сертификации семенного картофеля.

АПХ «Мираторг» в рамках партнерства с сетью быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует запустить завод по производству до 100 тыс. т картофеля фри к 2025 году, для которого потребуется 250 тыс. т сырья, отмечает «Коммерсант». В конце прошлого года «Мираторг» заявил о намерении вложить 1 млрд руб. в селекцию семян картофеля в Калининградской и Брянской областях.

Накануне стало известно, что селекционно-семеноводческий центр по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных семян картофеля от «Мираторга» получил отрицательное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.


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