«Коммерсант»: Viciunai Group получила согласие на продажу завода

Компания Viciunai Group получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тыс. тонн в год, пишет «Коммерсант». По данным издания, покупатель может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост».



Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года одобрила сделку, касающуюся права собственности на 100% ООО «Вичюнай-Русь», говорится в отчетности «Вичюнай-Русь» за 2023 год.

В документации говорится, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн (2,89 млрд руб. по курсу ЦБ на пятницу) в пользу УК «Группа Океан».

В «Вичюнай-Русь», Viciunai Group и УК «Группа Океан» «Коммерсанту» не ответили.

В августе 2022 года «Интерфакс» сообщал, что Viciunu grupe нашла пять потенциальных покупателей на свой бизнес в России, но пока не может прогнозировать, сколько времени потребуется, чтобы его продать.

В России все производство Viciunu grupe расположено в Советске — это завод «Вичюнай Русь». О своем намерении продать российский бизнес компания заявила после начала спецоперации в Украине.