Новым владельцем завода «Вичюнай» в Советске стала компания из Санкт-Петербурга

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У завода по производству рыбной продукции в Советске, которым владела литовская компания Viciunai Group, официально сменился собственник. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, 100% акций ООО «Вичюнай-Русь» перешли управляющей компании «Группа Океан», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. На изменения в сведениях о юрлице обратил внимание портал Rugrad. Директором предприятия остается Наталья Бакина.

В начале апреля «Коммерсант» сообщил, что компания Viciunai Group получила согласие властей РФ на продажу завода в Советске. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Сообщалось, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 млн евро и 1,86 млн евро соответственно.

В августе 2022 года «Интерфакс» сообщал, что Viciunai Group нашла пять потенциальных покупателей на свой бизнес в России. Все производство литовского переработчика в РФ было расположено в Советске. О своем намерении продать российский бизнес компания заявила после начала спецоперации на Украине. Мощность предприятия в Советске — более 120 тысяч тонн в год.

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