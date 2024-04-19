Новым владельцем завода «Вичюнай» в Советске стала компания из Санкт-Петербурга

У завода по производству рыбной продукции в Советске, которым владела литовская компания Viciunai Group, официально сменился собственник. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, 100% акций ООО «Вичюнай-Русь» перешли управляющей компании «Группа Океан», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. На изменения в сведениях о юрлице обратил внимание портал Rugrad. Директором предприятия остается Наталья Бакина.

В начале апреля «Коммерсант» сообщил, что компания Viciunai Group получила согласие властей РФ на продажу завода в Советске. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Сообщалось, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму 29,4 млн евро и 1,86 млн евро соответственно.