Рейтинг: потребительские траты в регионе не превышают 32 тыс. руб. в месяц

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Среднедушевые потребительские траты в Калининградской области по итогам 2023 года составили 31,9 тыс. рублей в месяц. Соответствующие данные приводит агентство РИА Новости в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса.

Калининградская область в рейтинге заняла 42-е место, рост потребительских расходов в регионе оказался ниже среднероссийских — 4,6% при 6,2% соответственно.

Как отмечает агентство, потребительский спрос вырос почти во всех российских регионах в 2023 году. Самый значительный прирост — на 17,2% — произошел в Республике Ингушетия. При этом среднедушевые месячные траты в этом регионе оказались самыми низкими в стране и составили 9,2 тыс. рублей. Москва заняла в рейтинге 14-е место: рост потребительского спроса составил 8,8%, средние ежемесячные траты — 66,3 тыс. рублей.



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